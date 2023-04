Tremendas declaraciones de Verónica Bracamonte sobre Cacho Garay tras quedar liberado después de denunciarlo por violencia de género: "Me amenazó de muerte"

Luego de que Cacho Garay quedara liberado después de haber pasado 24 horas detenido (debido a que el fiscal lo acusó por tenencia ilegal de armas y por amenazas con armas a su expareja), Verónica Macías Bracamonte estremeció al hablar de su historia de vida con el humorista en una nota que dio a Nosotros a la mañana.

“Es difícil describir cómo estoy. Estoy pasando un momento súper difícil. Recibí muchísimo apoyo. Estoy sorprendida porque este señor decía que no me iba a creer nadie. Me hizo creer que por su fama no iba a tener apoyo de nadie, que me iba a destruir y no iba a poder cantar en ningún lado”, comenzó diciendo Verónica en el ciclo de eltrece.

“Estoy sorprendida porque yo me creaba cuentas de Instagram con otro nombre para ver a mi sobrinito y ahora recién estoy creando una cuenta que no sé manejar. Y en dos días tengo dos mil seguidores que me apoyan. Hasta ahora cero críticas”, agregó.

Por otro lado, la entrevistada dio detalles de cómo fue ir a hacer la denuncia contra su ex: “Fui a la comisaría a denunciar que me amenazó de muerte y me trataron re mal. Él me dijo que tarde o temprano me iba a matar”.

“Toqué fondo y me di cuenta cuando me dijo que de acá salía muerta. Yo no quiero dar muchos detalles porque estoy en shock y no me quiero exponer. No me siento bien todavía. Mi familia se enteró ahora porque no les quería contar para no hacerle daño. Mis amigas, las que veía en la calle porque no me dejaba ver, sabían”, continuó.

Y cerró, muy movilizada: “No quiero dar detalles porque no me quiero quebrar. Pero la primera vez fue cuando me quiso someter con otra persona y yo quise escaparme. Por miedo a que yo hablara me amenazó con un arma y me encerró”.

CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE VERÓNICA MACÍAS Y CACHO GARAY

Verónica y Cacho estaban juntos desde 2014. Él es 36 años más grande que ella, la conoció cuando la cantante era una adolescente, tenía 19.

De acuerdo a las declaraciones del artista en una entrevista para la Pronto en 2014, ella mintió y le dijo que tenía 21.

A pesar de la diferencia de edad, se pusieron de novios. Convivieron 13 años y, hace ocho meses, se casaron. Hoy por hoy, están enfrentados en la Justicia.