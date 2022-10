Tremenda versión sobre Wanda Nara y su exguardaespaldas: "La semana pasada, volvieron a estar íntimamente"

Luego de que quedara atrás aquellos rumores de romance que involucraron a Wanda Nara y Agustín Longueira- su exguardaespaldas y quien la acompañó a distintos eventos que tuvo la empresaria en sus visitas a la Argentina- en A la tarde dieron que hablar con una picante información.

“Entra un jugador nuevo a esta historia, que no es tan nuevo, pero lo metemos en el rating y es Agustín Longueira, el exguardaespaldas de Wanda”, comenzó diciendo Lucas Bertero en el ciclo de América.

“Me está escribiendo una persona que es de su familia y me dice que quieren hablar porque están muy enojados y cansados de verlo sufrir. Ellos aseguran que sigue trabajando para Wanda y para Mauro Icardi”, agregó.

Lucas Bertero: "La semana pasado, Agustín Longueira habría estado, en el sentido íntimo de la palabra, nuevamente con Wanda Nara". G-plus

Y cerró, contundente: “Y ahora va a saltar una polémica y una bomba. La semana pasada habría estado, en el sentido íntimo de la palabra, nuevamente con Wanda. Es más, me dicen que Wanda y Mauro pergeñaron lo de Agustín juntos. O sea, lo buscaron, lo contrataron y le dijeron que iba a ser el guardaespaldas de ella para fingir una relación que después se terminó convirtiendo en realidad”.

¡Tremendo!

Más sobre este tema El exguardaespaldas de Wanda Nara reveló cómo vivió el escándalo con la China Suárez: "Ella no lo padeció"

VIRGINIA GALLARDO PURÓ EN VIVO AL EXGUARDAESPALDAS DE WANDA NARA TRAS LAS VERSIONES AMOROSAS

Luego que en una nota pasada, Agustín Longueira, exguardaespaldas de Wanda Nara, dejara entrever con pícaras declaraciones que había tenido intimidad con la esposa de Mauro Icardi a principio de año, Virginia Gallardo lo arrinconó con una pregunta al hueso en Intrusos.

"Vos diste a entender que tuviste una relación sexual con Wanda. No es que se habla de más", le dijo Guido Záffora al custodio. Y Agustín respondió: "Los personajes saben lo que pasó".

No conforme con la respuesta, Gallardo lo apuró en vivo: "Vos decías que ella te gustaba... ¿concretaron, Agustín?". Pese a no ser un personaje mediático, ni haber dado muchas notas, el excustodio de Wanda reaccionó con picardía y hábilmente: "No se escucha".