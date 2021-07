Tremenda respuesta de La Chipi cuando le preguntaron si sería coach de Mar Tarrés: "No tengo tiempo para enseñarle a alguien que no sabe bailar"

Este fin de semana Mar Tarrés renunció a La Academia de Showmatch tras un serio conflicto con su coach, Judith Kovalovski, que finalmente fue separada del equipo por la producción de La Flia. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), La Chipi analizó el caso y contó que ella no se haría cargo de ese equipo ya que sus tiempos le impiden dedicarse a tiempo completo a una participante “que no sabe bailar”.

La Chipi señaló en un comienzo que su participación en La Academia, en reemplazo de Jujuy Jiménez, le ayudó a su coach a mejorar en su trabajo. “Me parece que a ser coach se aprende y creo que después de habernos guiado a nosotros dos, debe haber aprendido un montón de cosas. Por más que seas bailarín y coreógrafo, entrar a un certamen en el que ponen varios temas es otra historia”, dijo antes de que le preguntaran si se animaría a ser la nueva coach de Mar Tarrés.

“Yo siempre la llamo a Lolo y le digo ‘Yo tengo hoy por hoy tengo un desgaste familiar y necesito estar más presente en casa y no sé si tengo el tiempo para enseñarle a una chica que no sabe bailar’”, dijo Mariela Anchipi. “Por ahí, si tienen conocimientos de baile es más fácil. Cuando vos agarrás una pareja que no sabe bailar, le tenés que enseñar la profesión, el oficio”, agregó.

“Entonces la contención es más grande también porque le tenés que explicar cuál es el camino, que no se frustre, y que atraviese el ridículo, porque al principio se empiezan a sentir así. Tiene que atravesar un montón de cosas donde el coach tiene que estar conteniendo psicológicamente”, concluyó La Chipi sobre la posibilidad de ser la coach de Mar Tarrés en La Academia.