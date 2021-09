La tremenda réplica de Yanina Latorre a Luciana Salazar por la filtración del acuerdo con Redrado: "Esta chica está mal del marote"

Sin mencionarla y contundente, Luciana Salazar repudió a Yanina Latorre por sus expresiones luego de que en Los Ángeles de la Mañana trascendiera el supuesto contrato que habría firmado con Martín Redrado en 2016, luego de separarse. Por eso, indignada y aludida, la panelista tildó de "tóxica" a la participante de La Academia y la fulminó: "Luciana, no estás bien de la cabeza".

En su tremendo descargo, Yanina aclaró que Luli no le "mandó una carta documento" y aseguró que en caso de llegarle la usaría "de papel higiénico". De ahí que Latorre comenzó filosa: "Yo entiendo todo, esta chica está mal del marote".

"Yo no di información, acá hay un documento. Esto lo había tenido de primicia hace años. Pía Shaw tuvo el hallazgo periodístico, no sé por qué no te enojás con ella, que es la que trajo y leyó el documento. Yo opiné que es patético, tóxico, que me dio la razón en todo lo que dije y nada más. Mandame 99 cartas documento…", continuó.

En respuesta al supuesto golpe bajo de involucrar a Ana Rosenfeld en la polémica, Yanina argumentó: "Nombrar a Ana Rosenfeld, que di la primicia de lo que le está pasando y la traté con respeto, que es tu abogada en este arreglo no sé qué tiene de grave".

"Luciana, no estás bien de la cabeza. No podés decir que no nombramos a una persona que la está pasando mal, porque no dijimos nada malo. Es un documento que se firmó en presencia de Ana Rosenfeld. ¿Qué, no se la puede nombrar porque el marido está internado? Dejen de confundir", arremetió.

Ahí, Yanina recordó el ácido posteo en Stories de Salazar en donde hacía fuck you y se quejaba de "escuchar giladas por TV" y de "mina mala leche": "¡¿Qué giladas?! Se fue porque no tiene nada para negar, porque es todo verdad".

"Una persona que firma semejante contrato con un tipo después de separarse, nada más para que le de plata y hablan de blanqueamiento, de salidas, no tener novios, a mí me parece tóxico. Y yo como persona puedo opinar sobre esto. A mí no me gusta lo que hace ella, que me hagan fuck you con ese dedo", se explayó Yanina Latorre sin filtros contra Luciana Salazar.