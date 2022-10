Tremenda reacción de Tamara Báez tras las primeras imágenes del videoclip de L-Gante con Wanda Nara: "Lo más bizarro que vi en mi vida"

En medio de las repercusiones que generó las primeras imágenes del videoclip que lanzará L-Gante el próximo 17 de octubre y que tendrá como protagonista a Wanda Nara (con quien enfrenta fuertes rumores de romance), Tamara Báez –la ex del cantante, con quien tiene a su pequeña, Jamaica- lanzó picantes dardos contra la empresaria.

“Jajajaja, lo más bizarro que vi en mi vida”, fue el primer posteo que escribió la joven en un posteo que subió a Instagram Stories, pocos minutos después de que el jurado de Canta Conmigo Ahora mostrara el adelanto de su clip.

Luego, Tamara mostró la cantidad de mensajes de sus seguidores apoyándola y criticando a la hermana de Zaira Nara sin filtro: “Jajaja. Basta, es mucho para mis ojos. Che, loco, cuenten cómo podemos hacer y poner Photoshop en los videos también. No sé, algo”, expresó, irónica, con un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas.

Por último, un comentario de un usuario que lanzó la frase “Cuando el marido dijo que es el hazmerreír de todos, no le erro” (en referencia a la frase que había dicho Mauro Icardi en el vivo de Instagram en el que disparó contra la madre de sus pequeñas Francesca e Isabella), Báez cerró, sin vueltas y con otro emoji de una carita vomitando: “Literal”.

MAURO ICARDI Y SU LLAMATIVO PLAN EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

Después del vivo que hizo Mauro Icardi en Instagram donde habló de su situación sentimental con Wanda Nara y dio que hablar con sus picantes declaraciones, Ángel de Brito lanzó una fuerte información al aire.

“Lo que me dicen de Mauro, además de que no se habla con Wanda, es que él no la suelta y siente que ella es como un trofeo que tiene que volver a conquistar”, comenzó diciendo el conductor de LAM despertando todo tipo de reacciones de las angelitas.

“Ayer, alguien decía acá que es un psicópata por las cosas que decía (en el vivo de Instagram). Bueno, muchos en la familia sienten eso, que la está ‘psicopateando’ a full a Wanda y que para eso habló en las redes”, agregó.

Tras escucharlo,intervino con una punzante opinión sobre el futbolista, que tiene acon Wanda (mientras que la empresaria tiene a con Maxi López ): “Me da pena.”.

Por último, De Brito remarcó como le cambió la mirada a Wanda sobre Mauro : “Entonces, ahora lo ve como un chico terco, caprichoso y no como el hombre que le gustó en su momento para formar toda la familia”.