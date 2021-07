Tremenda frase de Karina La Princesita sobre cómo se volvió más segura de sí misma: "Terapia y alcohol"

“Estoy dejando los problemas afuera, que es lo que tendría que haber sucedido desde siempre”, comentó Karina La Princesita cuando Marcelo Tinelli en ShowMatch elogió su cambio de actitud el último tiempo. Con muchísimo humor, contó cuál fue su fórmula para dejar de preocuparse tanto.

“Yo siempre sentí que vos le dabas demasiada bola a la gente y hoy siento que ya no. Se te ve más segura en vos Se te ve más plantada”, le destacó el conductor. “Sacando el otro día, soy así últimamente. Antes me dolía y ya ahora no”, empezó diciendo.

“¿Hiciste terapia?”, quiso saber Marcelo y ahí la cantante se despachó con gracia. “También. Un poco de todo. Terapia, alcohol”, lanzó, risueña mientras Jimena Barón acotaba un “yo también”.

Pero el animador no estuvo de acuerdo. “El alcohol te torra, te duerme. Uno tiene que estar despierto sin alcohol”, dijo, y La Princesita relativizó sus dichos. “Es un chiste. El otro día me decían ‘borracha’, pero no. Hay que hacer un poco de terapia, relajar la mente y uno siendo artista le cuesta subirse al escenario y dejar los problemas. Pero estoy acá y ahora tengo ganas de divertirme”, concluyó Karina La Princesita.