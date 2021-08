Tremenda defensa de Rodrigo Lussich a Virginia Gallardo: "Le han dicho toda la vida el gato de Fort"

Rodrigo Lussich defendió a Virginia Gallardo de las críticas que recibió por no querer formar parte de la serie de Ricardo Fort. En Intrusos, el conductor lanzó una fuerte frase sobre la panelista, a quien pidió disculpas de antemano, y explicó de esta manera por qué ella decidió no estar en la ficción.

"Virginia Gallardo se ha tenido que bancar que le digan el gato de Fort toda la vida. Hoy ella dice ‘señores, yo no quiero que se siga diciendo esto y menos explayado en una serie'". G-plus

“Discúlpame el término peyorativo que voy a usar, te pido disculpas de antemano. Virginia Gallardo se ha tenido que bancar que le digan el gato de Fort toda la vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La han juzgado toda la vida y hoy ella dice ‘señores, yo no quiero que se siga diciendo esto y menos explayado en una serie’”, dijo sin filtros el periodista.

Luego, en la emisión de América, Lussich finalizó su cruda defensa. “Hay un lugar en donde la persona tiene su dignidad y me parece que es el lugar desde el cual se defiende Virginia”, expresó y Gallardo manifestó acerca de su derecho a decidir si estar o no en la serie: “Tengo derecho”.

Por su parte, Evelyn Von Brocke se sumó y acompañó a su compañera de panel. “Más vale que tenés derecho a decir no quiero estar y se terminó el tema”, reflexionó la intrusa y Virginia setenció irritada: “Y pero no se terminó el tema. Por haber dicho que no ahora estoy en boca de todo el mundo otra vez”.