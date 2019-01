Tras revelar que tiene audios que comprometerían a Fede Bal, Chyno Agostini compartió supuestos chats con el actor

El hijo de Nazarena Vélez publicó capturas de la conversación que habría mantenido con el ex de su hermana, después de sus dichos en Siempre show.

Tras las sorpresivas declaraciones de Chyno Agostini a Siempre Show (lunes a viernes de 20 a 21 por Ciudad Magazine) donde aseguró tener polémicos audios de Federico Bal, el hermano de Barbie Vélez compartió los supuestos chats que habría mantenido con el actor tras sus dichos.

En la captura en la que aparece el nombre "Fede Bal" como contacto se ve el siguiente ida y vuelta:

Fede: -(Tras compartir un tweet cuyo textual del joven cantante decía "tengo audios que comprometen a Fede Bal") te lo avisé. Se van a contactar con vos mis abogados.

Chyno: -Yo no dije nada, hermano.

F: -Un abrazo grande.

C: -Nada que ver.

F: -Elegiste mal.

C: -Nada, dejá.

Chyno Agostini: "Brodercito, nunca dije una mentira. Quedate tranqui que no voy a decir nada, perri (sic). Ya lo decidí. Pero no digas que vas a poner un abogado cuando nunca te difamé". G-plus

F: -Sí, mejor dejémoslo acá. Se van a comunicar con vos mis abogados.

C: -Joya. De una.

F: -Ponete uno, Chino. Por las dudas. Abrazo.

C: -¿Cómo? ¿Uno?

F: -Que te pongas un abogado así entre ellos arreglan estas cosas.

C: -Ok.

Luego, en otra publicación, el hijo de Nazarena Vélez se mostró cauto con la información que había dicho tener: "Brodercito, nunca dije una mentira. Quedate tranqui que no voy a decir nada, perri (sic). Ya lo decidí. Pero no digas que vas a poner un abogado cuando nunca te difamé".

Por último, en lo que parecería ser una consulta con un letrado, Chyno dio por finalizado el tema con otro print que rezaba: "No te preocupes que, por lo que dijiste, no te puede hacer nada legalmente más que pedir un bozal legal. Pero no te va a poder hacer juicio, ni sacarte plata". "¿Querías un abogado?", tituló su posteo.

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Instagram Stories.