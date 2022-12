Tora regresó a Gran Hermano 2022 y tuvo un reencuentro hot con Nacho

En la última gala Daniela, Agustín y Tora volvieron a Gran Hermano 2022 y cada uno parece decidido a saldar cuentas pendientes. La rubia se fundió en un gran abrazo con Nacho en su ingreso… ¡y pasaron la noche juntos!

Los participantes compartieron cama en la vuelta de ella y las cámaras de Pluto TV registraron el momento en el que se acomodaban bajo las sábanas para dormir pegadísimos. ¡Cómo estamos!

Abrazados y muy mimosos, la señal solo mostró el momento en el ambos se acostaban juntos. ¿Habrá celebrado la vuelta al reality de Lucila?

LA TORA DE GRAN HERMANO 2022 CONQUISTÓ A CHANO

La Tora, uno de los grandes personajes surgidos de Gran Hermano 2022, confesó que un famoso músico comenzó a seguirla en Instargram. Y se declaró fanática de él.

En Cortá por Lozano, Juari explicó que Chano Charpentier empezó a seguir a La Tora en redes y le puso varios likes a las fotos de la joven.

Ante esto, Lucila confesó su devoción por el cantante: “A Chano lo amo, soy muy fanática”. “Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, agregó.