Gran Hermano 2022: la Tora reveló cómo se dio cuenta de que el reality la rompía en el rating estando aislada

Ahí, continuó: "Por eso hace tres años que me aferré mucho al gimnasio y la fe. Entonces, dejé de salir a bailar y un montón de cosas para no mandármela. Porque mis domingos eran domingucidios (sic). Viernes, sábado y domingo estaba en una con tipos distintos".

Avergonzada, Lucila enfatizó: "La paso mal, porque al otro día me arrepiento. Una se siente sucia".

"También gracias a eso aprendí lo que no quiero. Estaba con un montón de flacos y me sentía vacía. Dios me salvó la vida. Lo conocí, ahí salí todo eso y ahora elijo con quién estar, compartir, conocer. Ya no es tanto de una noche. Durante mucho tiempo me hice mal, era autocastigo", cerró.