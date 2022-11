La Tora de Gran Hermano 2022 conquistó a un famoso cantante

La Tora, uno de los grandes personajes surgidos de Gran Hermano 2022, confesó que un famoso músico comenzó a seguirla en Instargram. Y se declaró fanática de él.

En Cortá por Lozano, Juari explicó que Chano Charpentier empezó a seguir a La Tora en redes y le puso varios likes a las fotos de la joven.

Ante esto, Lucila confesó su devoción por el cantante: “A Chano lo amo, soy muy fanática”. “Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, agregó.

