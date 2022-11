La Tora fue sancionada por sacarse el micrófono y ya no podrá salvar a uno de los nominados de Gran Hermano: "Perdón"

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Lucila “La Tora” Belén Villar se convirtió en la nueva líder de la semana y no pudo ser votada por sus compañeros para quedar en placa en la gala de este miércoles. Sin embargo, después de quitarse el micrófono y confesarle a Juan Reverdito a quién pensaba votar, la joven tuvo una fuerte sanción.

“Como ustedes saben, salvo en circunstancias de descanso, higiene personal o recreación dentro de la piscina, el micrófono jamás debe ser retirado”, se escuchó decir a la voz de Gran Hermano ante la atenta mirada de los chicos.

“Sin embargo, he detectado una situación en donde Lucila, de manera intencional, le habla al oído a un compañero sabiendo que no llevaba el micrófono colocado”, agregó.

"Lucila, por esta conducta, fuiste sancionada y se te anulará el derecho adquirido como líder de salvar a uno de tus compañeros nominados esta semana". G-plus

“En el hecho al que hago referencia, se habían cometido dos desobediencias. Hablar en susurro para comunicarle a un compañero un mensaje secreto y deshacerse deliberadamente del micrófono”, continuó.

Y cerró, dando a conocer su contundente decisión: “Lucila, por esta conducta, fuiste sancionada y se te anulará el derecho adquirido como líder de salvar a uno de tus compañeros nominados esta semana”. “Está bien, perdón”, se disculpó La Tora.

FUERTE CRUCE DE LUCILA Y AGUSTÍN EN GRAN HERMANO

De a poco el clima entre los participantes de Gran Hermano 2022 va tomando temperatura a medida que pasan los días. Y ahora, después de vivirse una nueva gala de nominación, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un tremendo cruce entre sus compañeros.

“Me siento con mucha confianza. Ya probé la placa y voy entendiendo cómo es el juego acá adentro”, había dicho Agustín, quien se encuentra en placa junto a Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, en el Confesionario.

Sin embargo, en medio de una comida con el resto del grupo, el joven lanzó una frase que no pasó desapercibida: “De a uno los voy sacando, ¿viste?”, expresó, después de que en otra gala se quedara después de que el público decidiera sacar a Tomás Holder.

Lejos de pasar por alto su comentario, Lucila recogió el guante y le respondió, sin filtro: “Rey, pero escuchame, a vos la gente no te sacó pero porque Tomi tenía heaters, no porque te banquen a vos. ¿Entendés? A vos también te encanta armar embrollo diciendo que las pibas bardeamos a los hombres y te querés matar porque nadie está con vos, vos no sos grupo de nadie. ¡Y te querés morir, pedazo de careta!”.