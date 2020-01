Tomás Dente, indignado tras el crimen de Fernando Báez Sosa: "Lo más atinado es que los familiares de los asesinos pidan perdón"

La madrugada del sábado 18, Fernando Báez Sosa (19) fue brutalmente asesinado por una manada de 10 rugbiers, a la salida de un boliche en Villa Gesell. Dentro de los imputados detenidos se encuentra Máximo Thomsen, sobrino de Hebe, mujer que habló de lo ocurrido ante el micrófono de Nosotros a la Mañana y fue fuertemente interpelada por Tomás Dente.

"El pibe (Fernando) me dolió muchísimo. Único hijo, por favor. Eso no se hace. Ya no aguanto más. Tienen que aflojar (la prensa) porque la familia está sufriendo. Yo sé que es culpable. Bueno, veremos a ver qué pasa. A nosotros nos mató para toda la vida y él se crucificó", dijo la señora, desde Zárate, en una parte de su declaración.

"Estos son 10 delincuentes que bien se merecen tener una cadena perpetua", dijo Dente, en plena nota con Hebe, tía de uno de los rugbiers imputados. G-plus

Indignado por el crimen de Fernando y tras escuchar a Hebe poner el foco en el dolor propio y de su propia familia, Dente se pronunció molesto: "Hebe, si a usted le hubiese tocado estar del otro lado, si a usted le hubiesen matado un hijo, un sobrino o un nieto, ¿cuál cree que hubiera sido su reacción?", le preguntó el panelista. Y la señora contestó: "Yo no lo justifico".

Ante esa breve respuesta, Tomás agregó: "Hay que entender la condena social, el escarnio social y la bronca social. Son 10 delincuentes que bien se merecen tener una cadena perpetua". Y resaltó con énfasis: "Son asesinos. Pongamos las cosas en su lugar. Yo lo lamento en el alma, pero son asesinos”.

"Por una cuestión de respeto a la situación y a la familia de Fernando, lo más atinado es que los familiares de los asesinos se llamen a silencio o que solamente piden perdón". G-plus

Luego, el periodista se tomó un minuto para hacer un personal pedido: "Perdón, quiero decir algo: es todo tan reciente, estamos todos tan sensibilizados, que uno entiende a Hebe, pero me parece que lo más atinado, por el momento, es que los familiares de estos asesinos, si hablan, tienen que transmitir un mensaje de condolencia, de perdón, hacia la otra familia. Cuando esté todo más frio usted va a poder argumentar qué cosas están haciendo mella y mortificando a su familia. Pero por el momento, por una cuestión de respeto a la situación y a la otra familia, lo más atinado es que los familiares de los asesinos se llamen a silencio o que solamente piden perdón".