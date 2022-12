Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el tremendo vaticinio de Pitty, la numeróloga sobre la pareja

A menos de un año de blanquear su romance, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul disfrutan de su noviazgo, el cual se vio consolidado en el Mundial Qatar 2022 y en los shows que la cantante dio en Argentina, en los que se declararon su amor abiertamente, antes miles de personas.

Sin embargo, los números de la pareja no les serían favorables y Pitty, la numeróloga sorprendió en LAM con su explosivo vaticinio, en el que puso en escena a Camila Homs.

"Me voy más al futuro: ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella", dijo Pitty en el programa de Ángel de Brito.

Con fuerza, continuó: "No veo que sea una relación duradera. Creo que es una pasión de jóvenes y que están disfrutando… No creo que la relación tenga mucha continuidad".

"A él lo veo un poco desprolijo. Una cosa es cuando son jóvenes, y otra cuando hay una familia de por medio", sentenció la numeróloga de los famosos.

PITTY VE A OTRA PERSONA EN LA VIDA DE TINI STOESSEL

Luego de analizar a Tini y Rodrigo como pareja, Pitty estudió los números individuales de la artista y fue contundente en su descargo.

"A ella la veo con una persona del exterior, con más estructura. Puede ser su próximo manager. Esto va a ser más adelante. No creo que sea argentino. Le va a acompañar en la vida", señaló.

PITTY ASEGURÓ QUE RODRIGO DE PAUL TIENE CUENTAS PENDIENTES CON CAMILA HOMS

La numeróloga también analizó individualmente al futbolista y sorprendió con su vaticinio: "A él lo veo con cosas pendientes. Creo que tiene cuestiones pendientes en los afectos con su relación anterior".

"No es una relación que esté totalmente resuelta", afirmó Pitty, sobre Rodrigo de Paul y poniendo en escena a Camila Homs, la madre de sus dos hijos y con quien estuvo más de una década en pareja.