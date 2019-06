La sangre llegó al río y después de una cruda pelea que Dan Breitman mantuvo con Sofía Pachano en los ensayos y en la gala del lunes 17 del Súper Bailando, parecía que había quedado satisfecho al conseguir que la producción lo separe de la actriz. Sin embargo, Marcelo Tinelli al comienzo del programa terminó anunciando la renuncia del actor.

“Hay una pareja que está afuera del Bailando. Se acaba de comunicar con la producción y dijo que sintió que no podía seguir en el programa. Lamentablemente Dan Breitman está fuera del Bailando”, informó el animador.

Hoppe: "Dan iba a bailar con Florencia Paludi, ya tenía el coach y estaba a la espera. Nosotros sentimos que a partir de lo que le sucedió él no se quedó bien y se quedó sin ganas de seguir en el programa. Respetamos la decisión". G-plus

El propio Dan utilizó su cuenta de Twitter para contar su decisión: “Quedé muy angustiado con lo que me pasó la semana pasada mediáticamente. Yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y sinceramente ahora no me siento del todo bien para comenzar de cero. Más que agradecido estoy a @cuervotinelli, @elchatoprada y @hoppefede”, twitteó.

