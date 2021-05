La tierna costumbre de Stefi Roitman y Ricky Montaner: "Seguimos haciendo esas videollamadas que hacíamos cuando recién empezábamos"

Desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner confirmaron su romance de película, se dedican románticos gestos en las redes sociales. De hecho, revelaron que siguen manteniendo una costumbre que los unió cuando recién empezaban a salir.

Stefi posteó en Instagram un fragmento de una videollamada con Ricky en la que se los ve súper compinches para demostrar que aún siguen conectados como desde el primer día que se vieron.

"Es el día de hoy que seguimos haciendo esas videollamadas que hacíamos cuando recién empezábamos. Vos me mostrás tu nueva creación/grabación y yo te cuento cómo me fue en el trabajo o la producción", contó la modelo, súper enamorada.

Además, se despidió remarcando que no puede creer que dentro de poco se casarán. "Es que eras vos antes de que yo decidiera. No me creo que vas a ser mi esposo", cerró, enamorada.

Entonces, él le contestó con el mismo tono. "'¡No me lo creo! Te amo", concluyó, con ternura.

¡Conectados!