Thiago conoció a Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

En la tarde del viernes, Alejandro Pucheta fue el encargado de dar la buena nueva a través de su cuenta de Instagram. Después, Nazarena Vélez mostró las primeras imágenes de su nieto.

Nazarena, además, compartió una foto en donde se lo ve a Thiago con Salvador, Barbie y Lucas: "El encuentro más lindo", describió. En las stories, además, subió una foto con la bisabuela y otra, muy dulce, de los flamantes papás con su bebé.

NAZARENA VÉLEZ PRESENCIÓ EL PARTO DE BARBIE VÉLEZ

En medio de la emoción que vive después de que naciera Salvador -el hijo que su hija, Barbie tuvo con Lucas Rodríguez- Nazarena Vélez contó cómo vive esta nueva etapa de su vida como abuela.

“Estoy muy emocionada. La verdad es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy muy conmovida", detalló.

Y agregó: "Fue todo muy rápido. No esperábamos que fuera hoy, pero Barbie se fue a hacer un control y me llamó para decirme ‘mami, me hacen la cesárea ahora’. Me volví loca”.