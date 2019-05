En diciembre del año pasado, Thelma Fardin (26) hizo pública su denuncia penal por violación contra Juan Darthés (54) y conmovió a la sociedad con su fuerte relato.

Tras la denuncia, radicada en la justicia de Nicaragua, donde Thelma asegura haber sido violada durante una gira de Patito Feo a sus 16 años, Darthés decidió mudarse a Brasil y llamarse a silencio.

Thelma, por el contrario, decidió abrir su corazón en el libro El arte de no callar y visitó Intrusos para hablar de su denuncia.

En un momento, Jorge Rial le preguntó: “Los vericuetos legales pueden llevarte frente a Juan Darthés, ¿qué sentís que puede pasar si te dicen 'Thelma tenés que poner la cara ahí'?”. La actriz respondió: “ Y seguiré poniendo la cara, el cuerpo y el alma. Yo confío mucho en lo que le pasa al cuerpo más que a la cabeza. Porque con la cabeza podés decir 'bueno, voy por este lado' pero el cuerpo hace sus explosiones y decís 'ah, esto es lo que realmente me está pasando'”.

"La única vez que, después de lo que pasó, creí habérmelo cruzado en la calle quedé paralizada. Me paralicé y me agarró un ataque de angustia. Pero en ese momento todavía no había tenido la fortaleza de hablar". G-plus

Thelma incluso contó qué sintió cuando creyó ver a Darthés en la vía pública: “La única vez que, después de lo que pasó, creí habérmelo cruzado en la calle quedé paralizada. Me paralicé y me agarró un ataque de angustia. Pero en ese momento todavía no había tenido la fortaleza de hablar y la contención enorme de mi círculo y además de la sociedad”.

“¿Hoy podrías hablarle?”, repreguntó Rial. Y Fardin reflexionó: “Creo que no tengo la necesidad de hablarle. No sé mucho de procesos judiciales, pero entiendo que yo en ningún momento debería estar frente a él”.

Por último, el conductor le comentó “¿pero si lo cruzás en la calle no te vas a paralizar?” y Fardin le retrucó: “No sé... Por esto que te digo. Desde mi cabeza te puedo decir 'no, porque estoy fuerte', pero después el cuerpo tiene otras reacciones. Así que no lo sé”.