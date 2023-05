Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés en Brasil: "Puedo andar con la frente en alto, él no"

En una conferencia rodeada de sus abogados junto a Amnistía Internacional, Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa luego de que la justicia de Brasil absuelva en primera instancia a Juan Darthés del delito de violación.

"No me van a quebrar y esto no termina acá", comenzó diciendo la actriz, "Todavía podemos ir a una segunda y tercera instancia, además de las Cortes Internacionales", remarcó, mientras lanzaba un fuerte dato.

"En Brasil el 1 por ciento de los casos denunciados por abuso logran una condena", aseguraron los abogado de la actriz, mientras manifestaban su descontento porque el actor ahora “está libre para moverse”. "A cualquier persona que me cruce la puedo mirar a los ojos; yo puedo andar con la frente en alto, él no", lanzó.

THELMA FARDIN HABLÓ TRAS LA ABSOLUCIÓN DE JUAN DARTHÉS EN PRIMERA INSTANCIA

"Van a reducir el discurso a que fue absuelto y hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están probados los hechos que consideramos abuso sexual", aseguró la exfigura de Patito Feo.

"Si con todas las herramientas que tengo no conseguí un fallo decente y con perspectiva de género, ¿cuál es el mensaje para todas las mujeres, niñas y niños que se acercan a la Justicia y no consiguen respuesta? Por eso tenemos que fortalecernos, que nuestro grito sea tan fuerte que a la Justicia no le quede otra que escucharnos y cambiar los estándares probatorios", señaló.

"El propio fallo dice que está probado el abuso sexual. Que me practicó sexo oral está probado, que me penetró con sus dedos", detalló, con crudeza.

Además, lanzó un fuerte cuestionamiento. "La Justicia no está a la altura. ¿Qué le pide a las infancias? ¿Qué se filmen cuando son abusadas?", aseguró, contundente mientras deseaba que esta decisión "no sea un mensaje para volver a silenciarnos".