Thelma Fardin habló del posible encuentro con Juan Darthés en el juicio: "Yo me muero si me ponen en contacto"

A dos años y medios de denunciar a Juan Darthés por abuso sexual, Thelma Fardin le dio una entrevista íntima a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, donde habló del comienzo del juicio y de la posibilidad de cruzarse con el actor en esa instancia.

"Yo viví en muchos países, un poco escapándome de estar acá y de la posibilidad de cruzarme con esta persona. Yo laburo desde muy pequeña y tenía miedo de volver a cruzarme. Nunca más me lo crucé", comenzó diciendo la actriz, tras confirmar que el 30 de noviembre comienza el juicio a Darthés.

Siguiendo con detenimiento su relato, el conductor de LAM le preguntó a Thelma: "Suponemos que te lo vas a cruzar en el juicio, ¿no? Tiene que estar ahí".

"En el juicio, afortunadamente, puedo pedir no cruzármelo, no tener contacto visual. Él no me puede hablar de ninguna manera". G-plus

Firme en su decisión de no tener ningún tipo contacto con el actor, Fardin le contestó: "Yo soy la testigo principal. Esa es la figura que me toca, porque soy la víctima. Yo declaro primera y si quiero puedo escuchar a todos los testigos. Pero, afortunadamente, puedo pedir no cruzármelo, no tener contacto visual. Él no me puede hablar de ninguna manera".

"Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. La contactaron con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. No quiero ni imaginarlo". G-plus

"¿Preferís eso?", repreguntó Ángel de Brito. Y Thelma Fardin contestó sin ocultar lo que le provocaría tener frente a frente a Juan Darthés: "Por supuesto. No me lo puedo ni imaginar. Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. La contactaron con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. No quiero ni imaginarlo. No quiero pensar en esa escena. Cuando hablo con el equipo de abogados que me asesoran, podemos pedir esto, que es una forma de proteger mi salud emocional".