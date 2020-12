El terrible accidente de Fede Bal en MasterChef Celebrity: "Me abrí la mano como un bife de chorizo"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo se convirtió en un verdadero dolor de cabeza y también en una carnicería para los participantes que quedaron nominados. Fede Bal fue uno de los que más sufrió ya que no solo decidió no aceptar la ayuda de los jurados sino que además sufrió un grave accidente con un cuchillo que lo obligó a perder valiosos minutos siendo atendido.

En el inicio de su participación, el hijo de Carmen Barbieri le explicó a Santiago del Moro que había decidido no aceptar la ayuda de los jurados debido a que, si se iba, quería que fuera “por su propia mano”.

Pero algunos minutos después, el joven exclamó “¡Ay, me hice mierda! Y dejó su estación de trabajo, notablemente dolorido. “Quise cortar el ajo muy chiquito y me abro la mano a un nivel en donde parecía un bife de chorizo. No es tanto el dolor sino que me baja un poco la presión como pasa siempre por lo que tuve que salir un rato”, explicó Bal.

“Necesito un ‘time off’”, concluyó el actor, que finalmente obtuvo ayuda de sus compañeros para completar su plato.