Tenso momento de Germán Martitegui con un participante de MasterChef al escucharlo hablar de su plato: "Ponele más energía porque me duermo"

En un día donde las hamburguesas fueran el alimento estrella de MasterChef, Aquiles González Sviatschi intentó lucirse con su creación. Sin embargo, Germán Martitegui fue tajante con su comentario al escucharlo.

“Creo que me fue bien”, comenzó diciendo el participante que cocinó una hamburguesa de entraña y bondiola con provoleta crocante. Y agregó: “La hamburguesa es de entraña y bondiola. Tiene una mayonesa de albahaca, lechuga, tiene una rodaja de tomate…”.

Fue entonces que el chef lo interrumpió con un picante comentario: “Ponele más energía porque me duermo”, lanzó. Y Aquiles cerró: “Tiene ciruelas y champiñones salteados con oliva, cebolla caramelizada y una provoleta crocante”.

¡Qué momento!

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF QUEBRÓ EN LLANTO AL VER CÓMO LE SALIÓ SU PREPARACIÓN

Los nervios y la adrenalina por cumplir con las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef le jugaron una mala pasada a María Sol Ferrero, quien rompió en llanto en medio de la creación de su plato.

Con el objetivo de hacer una comida con la remolacha como ingrediente principal, la joven intentó hacer budines, pero al ver el color de la comida se angustió frente a sus compañeros: “Me quedó de color caca, es como si te encontraras un sorete en la calle”, se lamentó.

“¡Estoy bloqueada! ¿Qué hago? No me gusta lo que hice, no siento la remolacha y el aspecto es horrible. Realmente estoy perdida y no llego a hacer otra cosa. ¡No tengo nada!”, agregó, con lágrimas en los ojos, mientras sus compañeros la consolaban.

Al ver esta escena y ante el pedido de sus colegas, Betular salió al rescate y trató de tranquilizarla al mismo tiempo que la asistía para que haga una sopa de remolachas: “No lloremos porque no nos va a llevar a ningún camino. Tenés tiempo para hacer una sopa, nadie se ha muerto por hacer un budín mal hecho. Fuera budín, bienvenida la sopa. ¡Repetí conmigo!", la arengó el chef.