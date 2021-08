Tenso cruce en vivo de Marcela Baños con Paula Varela: "¡Pará! ¿Me vas a dejar hablar o es un monólogo?"

La polémica por los reemplazos en La Academia no solo dio paso a fuertes cruces en ShowMatch: Marcela Baños y Paula Varela protagonizaron un tenso cara a cara en Intrusos, al analizar la baja de Ángela Leiva en el caño.

La cantante se reunió con los productores de LaFlia y pidió un reemplazo porque estaba estresada, cansada y con muchos trabajos a la vez. Ese motivo no fue válido para los jurados del programa de Marcelo Tinelli y la expusieron en vivo.

Analizando el escándalo en Intrusos, Baños quiso dar su punto de vista, pero la verborrágica postura de Varela al respecto no se lo permitía con fluidez... y ardió Troya.

El tenso cara a cara de Marcela Baños y Paula Varela:

Paula Varela: -En LaFlia te dan la plataforma para que vos te luzcas, te muestres, hagas tus gracias, y al otro día te llueven los trabajos. Ella está ahí gracias al Cantando y es su primer Bailando. Entonces, cuidalo. ¡Qué agradezca!

"Chicos, llamémonos un poquito a silencio. Hay gente que se levanta a laburar a las cuatro de la mañana…", dijo Marcela Baños, dando paso al cruce con Paula Varela. G-plus

Marcela Baños: -Chicos, llamémonos un poquito a silencio. Hay gente que se levanta a laburar a las cuatro de la mañana…

Paula: -No subestimes el trabajo de la gente que trabaja en televisión, Marce, porque vos sos una trabajadora de la televisión. Y los que tienen mucho (trabajo), es verdad que se casan, que se estresan.

Marcela: -No, para...

Paula: -Es como cualquier otro trabajo.

Marcela: -Sí, está bien…

"No subestimes el trabajo de la gente que trabaja en televisión, Marce, porque vos sos una trabajadora de la televisión. Y los que tienen mucho, es verdad que se casan", le retrucó Paula. G-plus

Paula: -No hay que minimizarlo.

Marcela: -No, no es cualquier otro trabajo.

Paula: -Sí, en algunas cosas, sí, Marcela.

Marcela: -No, en algunas cosas no.

Paula: -No hay que minimizarlo. Es como que uno se sienta acá a robar.

Marcela: -No estoy diciendo eso. ¡Pará! Esas son tus palabras, no las mías.

"No hay que minimizarlo. Es como que uno se sienta acá a robar", agregó Varela. "No estoy diciendo eso. ¡Pará! ¿Me dejás hablar a mí o es un monólogo?", respondió Baños. G-plus

Paula: -Sí, porque lo estás diciendo en términos...

Marcela: -No dije eso. Estás diciendo algo que yo no dije.

Paula: -Yo sé que vos no lo pensás, pero lo decís como si lo de Ángela Leiva... También se puede cansar por trabajar en televisión.

Más sobre este tema Cinthia Fernández fulminó a Ángela Leiva tras su cruce con Jimena Barón: "Está soberbia y agrandada"

Marcela: -¡Pará! ¿Me dejás hablar a mí o es un monólogo? Porque no estoy diciendo que no. Estoy diciendo, como dijo Adrián Pallares y no hable de Ángela, que todos están cansados… Pampita, que parió hace 10 días, fue impecable, divina y te hizo todo el show. Cuando vos aceptás un trabajo, tenés que tener conciencia cuando aceptás un segundo trabajo. No lo digo por Ángela, lo digo por todos los que están ahí.

Paula: -En eso estoy de acuerdo.