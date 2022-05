Tenso cruce de Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos: "Si te gusta Majo, decímelo"

Este lunes marcó el último día de Majo Martino en El hotel de los famosos, aunque la periodista no se fue así nomás sino que fue la protagonista indirecta de un tenso cruce entre Melody Luz y Alex Caniggia que puso en riesgo la pareja.

Todo comenzó cuando, en una charla casual, Alex lanzó un comentario desubicado que puso en alerta a la bailarina al hacerla elegir entre a un candidato adinerado y uno con menos posibilidades económicas, poniéndose él mismo como ejemplo frente Locho.

“Si te va a buscar Locho en su car, o yo en un Mustang, ¿con quién te vas?”, le dijo Alex a Majo, sin advertir era que, en la habitación del staff, a sus espaldas, Melody escuchaba la propuesta, por lo que salió de allí rumbo al edificio del hotel hecha una furia.

LA TENSA DISCUSIÓN DE MELODY LUZ Y ALEX CANIGGIA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“¡No, pará!”, le dijo Alex a Melody mientras salía tras ella. “Fue una comparación, enana, no da así que insultes. Bueno, perdón si te enojaste enana”, insistió Caniggia mientras ella le recalcaba que la había puesto de “de mal humor”.

“Pero fue un comentario como diciendo ‘¿preferís salir con un millo o con un pobre?’. Justo estábamos hablando de eso con Locho”, le dijo Alex. “Ya sé, yo estaba escuchando todo”, le dice ella.

“Pero si vos escuchás que yo le digo a Martín ‘te paso a buscar, como amigos’”, le planteó Melody a Alex, que le aseguró que “no tuvo nada con Majo”. “No sé qué pasó debajo de las sábanas. Ahora no sé si te quedaron las ganas ¿entendés? Me pareció un comentario de más”, le recriminó ella.

“De por sí no da. De una semana a la otra estabas haciendo cucharita conmigo y de la nada yo tengo que entrar y verlos a ustedes ¿entendés? Y esa me la re fumé. Por más que no pasó nada, pero quedó ahí”, le recordó ella, sobre el breve romance de él con Majo Martino.

“Yo no sé si te quedaron las ganas, si te gusta coquetear con ella, si te gusta ir y juguetear. Está bien, si te gusta decímelo y veo qué hago con eso”, le advirtió ella, aunque algunos minutos después llegó la reconciliación en la cocina del staff, ante los ojos de Martín Salwe que observó que “El hotel necesita que estos chicos estén separados”.