Tensa reacción de Laura Esquivel en una nota con LAM: fulminante "contraataque" de Ángel de Brito y el panel

Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Laura Esquivel luego de que Dalma Maradona se quejara públicamente de que las actrices que personificarán a Claudia Villafañe en la biopic de Diego Maradona no se hayan comunicado con su mamá antes de aceptar el rol.

Justamente, Laura interpreta a Claudia en su juventud y se mostró bastante molesta por la consulta cuando el cronista le mencionó que Villafañe había denunciado a Diego por violencia psicológica: “No me había enterado. Estoy súper concentrada en el proyecto. No soy una persona que se meta en la vida del resto, al contrario: me meto en mi vida y trato de no hablar del resto, como hacen muchísimos de la televisión argentina”.

Laura: "Ustedes, los periodistas, los programas de espectáculos se meten en la vida de los demás. No tengo que hacer declaraciones" G-plus

“¿Dalma entra en esa categoría?”, fue la repregunta del notero. Entonces, Esquivel respondió con un fuerte descargo contra la prensa: “No estoy hablando de Dalma, estoy hablando de la televisión argentina, que se mete en los temas de las personas, de los artistas que son personas también. Lo digo por ustedes, por los periodistas, por los programas de televisión argentina de espectáculos, que se meten en la vida de los demás. No tengo que hacer declaraciones. Soy una persona que trabaja responsablemente y con pasión. Respeto mucho a Claudia. No tienen por qué meterse en el medio entre las personas reales y los artistas”.

Al terminar la nota, Ángel de Brito salió al cruce de las declaraciones de la actriz: “La serie se mete en la vida de las personas porque están todos lucrando con las vidas privadas de Diego y de Claudia, con el aval de Maradona. No estás haciendo Hamlet, estás haciendo una ficción sobre personas reales y sus miserias. Ahí tiene la contradicción".

Cinthia: "Es Miss Simpatía porque la verdad es que está bastante antipática en la nota. No sé a qué se dedica o de qué vive porque cuando necesitan promocionar las obras de teatro vienen a los programas" G-plus

Karina Iavícoli también comentó: “Me llama la atención la reacción de Laura. Le criticaría que no esté enterada de los conflictos de Claudia en la vida real porque su personaje está basado en ella”.

Indignada, Andrea Taboada criticó: “Laura está enojada con los periodistas porque transmitimos lo que Claudia está haciendo y lo que dice Dalma. No entiende, calmate un poco, me parece que deberían informarte. ¿Por qué se enoja?”. Y Yanina Latorre respondió con ironía: “¡Porque es de esta camada de actrices cool!”.

Pero una de las más duras fue Cinthia Fernández, quien opinó: “Es Miss Simpatía porque la verdad es que está bastante antipática en la nota… No sé a qué se dedica o de qué vive, porque cuando necesitan promocionar las obras de teatro vienen a los programas”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​