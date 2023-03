"Tengo 11 llamadas perdidas": Jimena Barón lanzó el video de Los Locos, dedicado a una expareja

Jimena Barón presentó el nuevo videoclip Los Locos, en otro adelanto de su próximo álbum. La canción está inspirada en una experiencia personal: "Yo con locos no me vinculo más’”, advirtió en sus redes sociales para explicar el tema.

En el video, Jimena aparece dispuesta a casarse con un hombre, pero al tiempo descubre una faceta de él que no le gusta y termina la relación.

“Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”, dice la letra.