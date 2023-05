"¿Tendrías una noche con ella?": picantísima pregunta a Marcelo Tinelli sobre Marixa Balli y su sorprendente respuesta

En Intrusos apareció Marcelo Tinelli para la firma de contrato de Marcelo Polino, el primer integrante de Bailando 2023 en confirmar su participación. Marixa Balli es uno de los nombres que quiere tener el conductor y en el ciclo quisieron saber si existe la posibilidad de una vuelta sentimental con la panelista de LAM.

“Marcelo, qué presente la tenés a Marixa. La nombraste recién”, deslizó la periodista. “Fue lo primero que dijiste antes de nombrar a la Tauro. ¿Marixa va a bailar o no?”, indagó. “Ustedes están buscando un lado sentimental mío. No creo porque tiene Xurama, la zapatería, tiene LAM”, aseguró el animador, cómplice.

Mientras que el ciclo le preguntaban si él recordaba todas las anécdotas que cuenta la exvedette. “No. Ella es un biógrafo. Es Alfa en mujer. Hay un montón de cosas que por ahí puede contar y uno no se acuerda. Para mí es excelente, pero ahora no tiene tiempo. Me encantaría”, afirmó.

“¿Te ves volviendo un toque? Necesito preguntarle esto a Marcelo, nuestro jefe. ¿Te imaginás una noche furtiva con Marixa?". G-plus

LA TREMENDA PREGUNTA DE KARINA IAVÍCOLI A MARCELO TINELLI SOBRE SU ROMANCECON MARIXA BALLI

“¿Te ves volviendo un toque? Necesito preguntarle esto a Marcelo, nuestro jefe. ¿Te imaginás una noche furtiva con Marixa?”, lanzó Karina, haciendo que Tinelli lance una divertida respuesta.

Más sobre este tema El tenso reencuentro de Marcelo Tinelli y Marixa Balli, a décadas de su romance: "Acá se emanaba calentura"

“No, yo voy a dejar algo en claro. Yo no soy de noche furtiva, yo soy enamoradizo”, arrojó, entre risas.

Más sobre este tema La reacción de Marixa Balli cuando le recordaron su romance vintage con Marcelo Tinelli: "Lo peor que me pasó"

Mientras que Polino le lanzó un picante consejo. “Que se quede soltero este año. Es más divertido estando soltero”, le pidió, risueño.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli, Marixa Balli y los detalles de un gran amor clandestino: "Es una mujer inolvidable para él"