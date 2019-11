Tauro, picante con la China Suárez por su separación de Vicuña: "Me desmintieron pero yo dije que él extrañaba la vida familiar con Pampita"

La China Suárez decidió terminar con los rumores sobre su separación de Benjamín Vicuña y confirmó la ruptura en Los Ángeles de la Mañana: “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia muy linda, que nos ha costado mucho”, reveló la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza.

En Intrusos tocaron el tema y recordaron que Marcela Tauro se enfrentó muy fuerte con la China luego de que la periodista contara que estaba en crisis con Vicuña y que el actor supuestamente le envió un mensaje a su ex, Pampita, diciendo que extrañaba la vida familiar con ella.

"En ese momento lo que yo dije y que me desmintieron todos es que él extrañaba la vida familiar con Pampita. No dije a Pampita, dije la vida con Pampita. Y ayer jugaron todos con eso, incluida Pampita. Me parece bárbaro" G-plus

Indignada, Suárez hizo un fuerte descargo en ese momento: “Tenés un machismo tan arraigado que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No te lo tengo que explicar a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”.

Con la confirmación de la ruptura, Tauro dijo: “Más o menos dije lo mismo que dice ahora Ángel de Brito. En ese momento lo que yo dije y que me desmintieron todos es que él extrañaba la vida familiar con Pampita. No dije a Pampita, dije la vida con Pampita. Y ayer jugaron todos con eso, incluida Pampita. Me parece bárbaro”, haciendo referencia a que incluso en el ciclo de la top bromearon con el tema.

"Yo aprendí una cosa con los años: si te contestan es porque le importás, sino no te contestan. Y aparte te da entidad" G-plus

Picante, agregó: “Mirá, yo aprendí una cosa con los años: si te contestan es porque le importás, si no, no te contestan. Y aparte te da entidad”.

Tauro también recordó el móvil que la China dio a Intrusos tras el escándalo del motorhome con Pampita: “Bueno, a ver, nosotros la tuvimos en un móvil y en mi cara me negó el romance con Vicuña. Dijo 'juro por mi hija', nosotros somos buenos y no le pasamos esa parte pero fue horrible que jurara por la hija. Ese móvil fue a pedido de ella porque se le caían los auspiciantes por la fama que tiene Pampita”.