Tamara Paganini, ex Gran Hermano, recordó el momento en que perdió a sus mellizos recién nacidos: "Fue muy duro"

A 20 años de su paso por Gran Hermano, Tamara Paganini charló con Carmen Barbieri en Mañanísima, que se emite por Ciudad Magazine, sobre el momento más triste que tuvo que atravesar: la muerte de sus mellizos recién nacidos.

"Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado con un nene y una nena. A los dos meses me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza y que cuando naciera se iba a morir", contó.

Acto seguido, habló de cómo atravesó los meses previos al fallecimiento de sus tan buscados bebés.

"Sabiendo que se iba a morir. Vitorio pateaba y todo, pero sólo podía vivir estando dentro mío. Y Donatella sucedió que tuve picos de presión que oprimieron el cordón umbilical y obligó a que naciera antes; no llegó a que se le desarrollaran del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7", así continuó Tamara con su desgarrador testimonio.

Y siguió haciendo memoria: "La nena nació, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien. El nene nació y lo tuve en brazos hasta que se fue. Fue muy duro y lo cuento por arriba".

Antes de cerrar, remarcó que pudo salir adelante gracias al amor de su pareja, con quien está hace una década.

"Si no hubiese estado mi pareja yo creo que... Fue mi sostén y llevamos 10 años con Sebastián. Pensé intentar ser madre, pero me di cuenta que después de verlos no quería pasar por algo como lo que pasaron mis viejos de verme con su nieta muerta en brazos”, cerró sobre el peor momento que tuvo que atravesar en 2016.