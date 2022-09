Tamara Báez hizo un posteo tras el video de L-Gante con una supuesta amante en un hotel

Un video de L-Gante que lo mostraría saliendo de un hotel con Luli Romero, una bailarina que formó parte de su último videoclip y que rápidamente fue señalada como tercera en discordia, despertaron rumores de crisis y separación con Tamara Báez, con quien tiene a su beba, Jamaica.

Y en medio de las repercusiones y todo tipo de especulaciones, la joven recurrió a las redes para compartir un contundente video desde la intimidad de su hogar.

“Dos semanas para el cumple de mi bebita. Mañana, book de fotos”, escribió en el posteo en el que se la ve con su niña en una cama mientras duerme plácidamente.

De esta manera, Tamara prefirió no hacer comentarios sobre la nueva polémica que incluye al artista y otra mujer, y hacer hincapié en la felicidad por el festejo de su hija.

TAMARA BÁEZ HABLÓ DE LOS TRASCENDIDOS DE EMBARAZO EN MEDIO DE LA CRISIS CON L-GANTE

Tamara Báez aclaró en las historias de sus redes sociales que no está embarazada tras ser consultada al respecto en medio de los rumores de crisis con L-Gante.

“No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no”, dijo la mamá de Jamaica.

Tamara explicó esto en su cuenta oficial de Instagram porque pasó por un problema de salud por el que tuvo que ser asistida y de ahí nacieron los trascendidos.