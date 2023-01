Tamara Báez disparó contra Micaela Pride, la supuesta nueva novia de L-Gante: "Tabaja con señores mayores"

Luego de mostrarse junto a L-Gante, lo que disparó rumores de reconciliación con Tamara Báez, el cantante apareció en las redes sociales compartiendo la cama con una exuberante mujer llamada Micaela Pride. ¡Y la ex del cumbiero salió con todo contra la joven!

“¿Conocés a esta chica que está con L-Gante?”, le preguntó Guido Zaffora en un mensaje que reprodujeron en Intrusos. “Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, se despachó Tamara, suspicaz junto a un emoji de vómito.

“No la conozco. La conocen en el ambiente por eso te dije”, siguió la mamá de Jamaica.

TAMARA BÁEZ HABLÓ DE MICAELA PRIDE, LA NUEVA CONQUISTA DE L-GANTE

También la influencer habló de si su ex le contó de su ¿nueva novia? “No me comento, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga”, disparó.

“A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea”, señaló, marcando su desinterés por el papá de su hija.

“Está todo bien, tiene derecho de hacer lo que él quiera”, concluyó.