Tamara Báez contó qué le decía L-Gante de Wanda Nara antes de su romance y la comparó con la China Suárez

El conflicto entre L-Gante y Tamara Báez, luego de que ella lo acusó de haber entrado a su casa y quitarle varias pertenencias, hizo que la exnovia del cumbiero hablé con Jorge Rial en su ciclo de TV. Allí fue muy fuerte contra su ex y comparó a Wanda Nara con la China Suárez.

“¿Sentís que esto es definitivo? Porque uno siente que por ahí L-Gante está deslumbrado con el mundo de Wanda y ella en algún momento se va a ir, es otro mundo”, lanzó el conductor en Argenzuela. “Sí, totalmente”, señaló la joven, quien ya le había dedicado duras frases a la exesposa de Mauro Icardi.

“Claro, pero yo no quiero saber más nada. Ya estuve esperando todo un año para tener una familia unida, como lo soñamos y planeamos pero no se dio. Ya está. El duelo lo pasé en la relación”, aseveró Tamara, quien junto al cantante son padres de Jamaica.

"Ella yo sé que lo busca desde que estábamos juntos". G-plus

TAMARA BÁEZ REVELÓ LAS PICANTES FRASES QUE L-GANTE LE DECÍA SOBRE WANDA NARA

“Cuando nació mi hija estábamos bien. Después cambiaron mucho las cosas. Aparecieron los videos y eso me hacía muy mal. Él me negaba siempre todo y volvíamos hasta que yo dije basta. No puedo seguir creyendo”, dijo, sobre la separación.

“¿Coincidís en quiénes ponen a Wanda en el lugar de la China?”, indagó Damián Rojo y ella fue radical. “Totalmente. Ella yo sé que lo busca desde que estábamos juntos”, arrojó, filosísima.

“Él mismo me mostraba. ‘Uy, mirá me reaccionó a esto, me reaccionó a lo otro’. Él me decía que es una persona grande. ‘La vi en persona y no es lo que parece’. Esos comentarios tenía, entonces yo no dudaba ni un poco”, contó

