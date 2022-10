Tamara Báez acusó a L-Gante de perseguirla por querer salir con otro hombre

La denuncia de Tamara Báez contra L-Gante (Elián Valenzuela) por "violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento" ocasionó que el cantante de Cumbia 420 salga a responder en A la tarde todas sus acusaciones.

Entre otras cosas, Elián aseguró que a su ex le entregaba un millón de pesos por semana, que ella guardaba y administraba, pero en un chat con Lucas Bertero en A la tarde, la joven no solo negó esas versiones, sino que también acusó a su ex de “perseguirla”.

En diálogo con Báez, Bertero señaló que la joven le dijo que L-Gante le dio 300 mil pesos en una ocasión, pero para cubrir seis meses. “Dice ‘¿Un millón de pesos me dio por semana? ¡Es mentira, por Dios! La plata de él estaba en la casa, pero jamás la toqué’”, leyó al aire.

TAMARA BÁEZ SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA A REBATIR LOS ARGUMENTOS DE L-GANTE Y LO ACUSÓ DE “PERSEGUIRLA”

“’¿Cipolla no quiere dar un millón por mes y él dice que me daba un millón por semana? ¡Caradura!’”, leyó en otro mensaje el panelista. “Encima, ni siquiera es un millón lo que le corresponde a Jamaica. Es el 30 por ciento de su sueldo y cobra umás de un millón por show, imagínate”, agregó la joven en otro intercambio.

Pero además, Tamara aseguró que L-Gante la tiene vigilada y no le permite rehacer su vida. “No se separó tranquilamente porque cuando yo quise verme con una persona, él me persiguió”, le contó a Bertero.

“Me dice que ella tiene todos los chats, muchísimas pruebas y que la relación se dio por terminada cuando empezó todo el run run con Wanda Nara, no hace cinco meses”, explicó el panelista de A la tarde para finalizar.