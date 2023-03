Taky Natalí, la exnovia de Ricky Maravilla, se descompensó al aire y preocupó: "¿No estará embarazada"?

La crisis de Taki Natalí con Ricky Maravilla afectó sobremanera a la cantante que acompañó al referente de la movida tropical durante los últimos 14 años, y pasó de descompensarse a darse un baño con espumas tomando con champán.

Desolada por su pelea con Ricky, y la guerra de celos y judicial con Gladys la Bomba Tucumana, la joven tuvo un fuerte bajón de presión en pleno móvil en vivo en Socios del Espectáculo.

Por eso, Taki se recostó sobre la cama del hotel donde se hospeda, y el periodista debió abanicarla para que no se consume el desmayo, al tiempo que descartó que se deba a un posible embarazo con Ricky, tras la pregunta de Mariana Brey: "¿No estará embarazada?"

LA RECUPERACIÓN DE TAKI NATALÍ Y SU VÍNCULO CON ALEXIS MAC ALLISTER

Instantes después, Taki Natalí se tomó un baño de inmersión con espuma ante la cámara de Socios del Espectáculos, y hasta tomó una copa de champán.

Aunque volvió a incomodarse cuando Mariana Brey le preguntó si había sido Alexis Mac Allister el futbolista de la Selección Argentina el que la habría invitado a vivir Mundial Qatar 2022 con él.

"No puedo decir porque sino estaría haciendo lo mismo que Cinthia Fernández", disparó.

"No puedo decirlo porque me van a hacer otro juicio", cerró Taki Natalí, la ex de Ricky Maravilla.