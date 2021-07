Tajante reacción de Viviana Saccone cuando le preguntaron por el reclamo legal al padre de sus hijas: "No voy a decir ni una sola palabra de eso"

Luego de que en Los Ángeles de la Mañana se conociera la noticia sobre la denuncia por “violencia económica” que le habría iniciado Viviana Saccone a su expareja, el director teatral Federico Palazzo, con quien tiene dos hijas adolescentes, Maite Peñoñori fue en busca de la palabra de la participante de La Academia. Sin embargo, la actriz prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Así fue el ida y vuelta de Maite con Viviana tras culminar con su performance en el certamen de ShowMatch donde se lució en el reggaetón:

Maite: -¿El reggaetón lo vieron tus hijas antes? ¿Les mostraste videítos?

Viviana: -Sí, siempre. Les voy mostrando de todo y ellas no lo pueden creer. Me re bancan. Me dicen “mamá, no puedo creer lo que estás haciendo” porque, realmente, nunca me vieron hacer esto pero porque nunca lo hice. Tampoco nunca hice comedia musical, nada, entonces es algo nuevo de verdad. Ellas me re apoyan, les gusta.

M: -Nos llegó la información al programa de una causa judicial que todavía estás peleando y que nos sorprendió un montón porque vos ya te separaste hace mil años…

V: -No, no, no…

M: -A nivel alimentos…

V: -No sé de dónde salió eso y no voy a decir ni una palabra de eso. No.

M: -Era una información que queríamos chequear con vos.

V: -No, no. No voy a decir ni una palabra.

M: -Que siga por la vía judicial.

V: -No voy a decir ni una palabra de eso.