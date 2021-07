Tajante postura de Luis Ventura cuando le preguntaron por Silvia D'Auro: "A Jorge Rial le incomodó que hable del tema"

La semana pasada, Morena Rial interactuó con sus seguidores de Instagram y opinó sin filtro de Silvia D'Auro, su madre adoptiva. "Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto, ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que, gracias a Dios, nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...", expresó la hija de Jorge Rial, durísima con la empresaria, quien se alejó de los medios masivos cuando se separó del periodista.

Distanciado de Rial en el plano afectivo, pero luego de décadas de amistad, Luis Ventura le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana y fue consultado por la delicada arremetida de Morena contra D'Auro. "Morena habló de la madre, planteó algo bastante fuerte. ¿Qué pasó con Silvia D'Auro?", le consultó Ángel de Brito a su colega.

Manteniendo códigos con Jorge, y pese a no eludir ninguna filosa consulta, Ventura optó por no entrar en detalle en TV sobre las internas entre Morena y Silvia para resguardar a la joven y a su familia.

"¿Esto está en la Justicia? Que lo resuelva la Justicia. En algún momento leí por ahí que a Jorge lo había incomodado, y le pido disculpas si invadí su privacidad y su familia. Pero yo, le guste o no le guste, soy familia. Por decisión de una de sus hijas, soy familia porque soy el padrino. Pero a él lo incomoda que yo hable de este tema así que no voy a hablar”, respondió Luis, con contundencia. Y destacó: "Conozco la interna de pe a pa, por haberla vivido y visto. A Morena la quiero y ojalá elija bien. A ella siempre le dije 'pensá dos veces lo que vas a elegir'. Y si estuviera en contacto con Rocío, que es mi ahijada, también se lo diría".

Respetando su silencio, el conductor de LAM señaló: "Lo que me extraña del caso es que una madre no quiera vincularse con sus hijas, con todo lo que les costó a Jorge y a Silvia adoptarlas, criarlas. A Silvia la hemos llamado infinidad de veces y eligió el silencio absoluto, respecto a lo que pasó con sus hijas".

Firme en su postura de no manifestarse públicamente sobre el tema, Luis Ventura concluyó: "Puedo hacer daño, Ángel, y no quiero. Yo siempre estoy cercano a Morena y a Rocío. Para ellas mi teléfono siempre está abierto".