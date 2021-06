Tajante opinión de Ángel de Brito sobre la versión de reconciliación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra: "No volvieron"

Luego de que vieran a Tini Stoessel en Miami muy cerquita de su ex, Sebastián Yatra, en un a fiesta, la versión de reconciliación comenzó a tomar cada vez más fuerza. Y se potenció cuando Ricardo Montaner confirmó que "volvieron", aunque después aclaró que lo habían malinterpretado.

En medio de los rumores de reconciliación que todavía giran alrededor de Sebastián y Tini, Ángel de Brito les permitió a sus seguidores de Instagram que le preguntaran a través de sus stories cualquier duda sobre el mundo del espectáculo.

Entonces, un seguidor quiso saber si los cantantes están nuevamente en pareja. "No", respondió él, súper tajante. Además, en LAM (eltrece) contó que el papá de Tini, Alejandro, le dijo que no sabía nada; no desmintió la reconciliación pero tampoco la confirmó.

¿Qué dirán ellos?