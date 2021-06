Susana Roccasalvo reveló el desplante que le hizo Pampita: “Me invitaron y me desinvitaron a su programa”

Este domingo, en Implacables, Susana Roccasalvo aprovechó un informe sobre el cruce de Marina Calabró con Pampita para recordar un episodio vivido hace cuatro años con la producción de Pampita On Line, el programa que la modelo tiene en la señal Net.

"Yo voy a contar algo que no lo dije nunca, o tal vez alguna sola vez hace mucho, cuando Pampita recién empezaba su programa", anunció la conductora de El Nueve y continuó con su relato: “Me llamó un productor (de Pampita Online) y me invitó. Pero un día antes de ir, me desinvitaron”.

Sorprendidos, sus compañeros en Implacables le preguntaron a Susana cuál había sido el argumento para que cancelaran la invitación al programa de la jurado de La Academia de Showmatch: “Me dijeron, 'no, mirá, se nos superpuso'… Yo soy sincera, esto pasó hace unos años y yo muchas ganas de maquillarme y vestirme no tenía”, explicó Roccasalvo.

Me llamó un productor (de Pampita On Line) y me invitó. Pero un día antes de ir, me desinvitaron” G-plus

“Ustedes recuerden que yo hace cuatro años no estaba tan bien como estoy ahora, entonces me costaba mucho ir a los programas durante la semana y dije, 'bueh, menos mal'. Pero fue muy gracioso porque nunca más me volvieron a invitar y lo más lindo es que fui invitada y desinvitada”, detalló con una sonrisa pícara.

¿Volverá a invitar Pampita a Roccasalvo ahora que le tiró un palito en público?