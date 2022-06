Susana Roccasalvo, picante sobre las clases de catecismo de la China Suárez con Jey Mammon: "La palabra ‘pecado’ no la estudió"

Jey Mammon brindó una entrevista a Implacables y Susana Roccasalvo aprovechó para desplegar su ironía sobre el pasado del humorista como catequista y su alumna más famosa: la China Suárez.

En varias ocasiones, Jey Mammon recordó las épocas en las que se desempeñaba como catequista en una parroquia en la que su padrino era párroco, y cómo componía las canciones que debían ser autorizadas por el mismísimo cardenal Francisco Bergoglio, ahora el Papa Francisco.

“Una anécdota muy graciosa que contó él, que era catequista antes de estar en los medios con todo su talento. Una de las que iba era la China Suárez, entre tantos famosos. Y él dijo ‘yo le enseñé re mal o ella no aprendió nada’”, recordó Naiara Vecchio.

SUSANA ROCCASALVO, MUY PICANTE CON LA CHINA SUÁREZ POR SUS CLASES DE CATEQUESIS CON JEY MAMMON

“¿Es por la parte que dice no desearás a la mujer o al hombre de tu prójimo?”, quiso saber Daniel Gómez Rinaldi. “Claro, más o menos eso. La China, la palabra pecado no la estudió”, acotó Susana Roccasalvo, haciendo énfasis en que todo lo dicen con humor.

“No te estoy juzgando, mi amor. Hago un comentario con humor”, acotó Gómez Rinaldi, en referencia al supuesto “hostigamiento” que denunció la China Suárez en sus redes en un encendido reclamo que tenía como destinatarios a Ángel de Brito y Yanina Latorre.

“Lo voy a llamar él para que me dé clase de piano, porque si dio clases de catequesis, me tiene que poder dar clases de piano” agregó Roccasalvo, mientras Damián Rojo le advertía que no “no vaya a pecar”. “No, ya a esta altura… Si yo hubiera pecado, no estaría sentada acá”, advirtió la conductora.