Susana Giménez sorprendió al mostrarse podando el jardín de su casa: "¡No puedo parar!"

Susana Giménez se compró una podadora de mano para podar los arbustos del jardín de su bellísima casa uruguaya.

Más sobre este tema Susana Giménez, sin tapujos sobre su nueva conducción: "Me tiré a la pileta, quiero hacer cosas diferentes"

Siempre divertida, compartió vía stories de Instagram el video que la muestra corriendo de acá para allá mientras podaba los árboles.

"Me la compré hoy y no puedo parar... Es divertidísima, pero muy pesada", contó Su, junto a un montón de emojis que lloran de la risa.

El video fue posteado por Pampito, que tildó a la conductora como "Su podadora".

LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MSHOW A SUSANA GIMÉNEZ, CON UNO DE SUS EXSUSANOS

"Me tiré a la pileta, era un desafío bárbaro hacer esto. Pero me encantó, la pasé brutal. Me parece que reírse es fantástico", comenzó diciendo Susana, en entrevista con Javier Ponzo, quien, paradójicamente, reemplazó hace muchos años a un Susano en el icónico programa de la diva de los teléfonos.

"Me dedico ahora a hacer cosas diferentes, porque para hacer lo mismo me quedo con el programa. Hay que aggiornarse, sino no salgo del campo", concluyó la nota, riéndose.