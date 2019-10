Susana Giménez y un duro relato de los últimos días de su amigo Cacho Castaña: "Vivir así no es vida"

La muerte de Cacho Castaña a sus 77 años enlutó al público y a sus seres queridos. Entre ellos se encuentra Susana Giménez, quien vivió un apasionado affaire con el cantante en la década del setenta y terminó siendo una de sus grandes amigas.

En diálogo con Intrusos, Susana recordó con cariño a Cacho y reveló dolorosos detalles de los últimos días del cantante, quien se encontraba internado en terapia intensiva desde el 28 de septiembre a raíz de sus problemas pulmonares.

“Estoy triste. Es una cosa que se esperaba. Ahora estoy en Uruguay pero sabía que estaba por pasar. Hace varios días que estaba muy mal. Hablé con Marina (Rosenthal, esposa de Cacho) hace unos días y me dijo que era un milagro porque que le había arrancado el riñón y que estaba con esperanza”, contó Giménez.

Y reflexionó: “Le habían hecho un par de diálisis y ahí había arrancado. Estaba totalmente conectado, tenía una traqueotomía, en la nariz tenía oxígeno, en los brazos también. Así no es vida, yo creo que ahora debe estar mucho más feliz y mucho más tranquilo”

Susana reveló parte de su charla con la esposa de Cacho: “Él era un toro, yo le decía a Marina ‘¿cómo no afloja?’. Era una cosa muy fuerte. Ella me dijo ‘no quiero que lo veas, quiero que tengas una imagen linda de él’. Él estaba muy mal. Eso fue lo último que hablé con ella. Igual, yo no podía entrar a terapia pero ella no quería que lo viera así. Es un final horrible para un grande, para un poeta”.

Susana se mostró muy crítica del cigarrillo, que provocó los problemas respiratorios de su amigo: “Luchó contra todas las cosas que él provocó. Eso hay que decirlo, los chicos tienen que saber que no fumen porque es letal fumar de esa manera. No hay que hacer cosas horrorosas porque a la larga lo pagás. Los últimos años fueron horrorosos. Marina no lo dejó solo ni un minuto”.

Además, la diva reveló que Cacho le dedicó su clásica canción “Para vivir” cuando estuvieron juntos: “La escribió en una noche en el jardín de mi casa con una guitarra y esa misma madrugada la terminó”.