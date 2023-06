Se supo la verdadera razón del retiro de La Joaqui: habría sido estafada por sus representantes

Luego de la sorpresa y las fuertes repercusiones que despertó La Joaqui al compartir un tremendo posteo en las redes donde anuncia su retiro temporal de los escenarios, en Intrusos revelaron que la cantante habría sido estafada por sus representantes.

Así lo dieron a conocer en el programa que conduce Flor de la Ve por América donde señalaron que Delfi y Majo, hermanas dedicadas a la representación musical de la marplatense, habrían recibido una enorme suma de dinero por las presentaciones de la artista que no quedarían del todo claras, tal como lo alertó un grupo perteneciente a la Asociación Argentina de Managers que se percató de la irregularidad. Por otro lado, trascendió que estas mujeres no están adscriptas a este ente regulador de actividades de representación nacional.

En medio del debate sobre este tema, las especulaciones sobre si esto no habría desencadenado este abrupto desenlace no tardaron en llegar, sumados a que también advirtieron que la cantante habría sido víctima de maltrato psicológico según observaron algunas personas cercanas a su entorno, pero que en su momento se creyó que se trataba de un cuadro de agotamiento.

"DEBIDO A MOTIVOS DE ESTRÉS TRAUMÁTICO, HE DECIDIDO TOMARME UN TIEMPO PARA CUIDAR MI SALUD Y MI BIENESTAR". G-plus

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal”, comenzó se había podido leer en el comunicado que compartió en Instagram Stories. Y agregó, dejando en claro que pondrá todas sus fuerzas en recuperarse: “Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar”.

"POR ESTA RAZÓN, LAMENTABLEMENTE, NO PODRÉ REALIZAR MÁS SHOWS HASTA NUEVO AVISO". G-plus

Por último, La Joaqui remarcó que no estará al frente de sus increíbles espectáculos y cerró, a flor de piel: “Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”.

Foto: Captura de Instagram Stories

LA JOAQUI HABLÓ DE LAS SEÑALES QUE RECIBE DE EL NOBA

La Joaqui extraña mucho a El Noba, uno de sus mejores amigos, quien falleció en 2022 tras haber sufrido un accidente en su moto.

Pese a la distancia física, la cantante contó que siente muy cerca al cantante; recibe señales de él en escenas cotidianas, sigue estando presente en su día a día.

"ÉRAMOS RE COMPINCHES Y LO SEGUIMOS SIENDO, PORQUE ME SIGUEN PASANDO COSAS. CUANDO SE VA ALGUIEN QUE UNO QUIERE MUCHO, UNO LO VE EN TODOS LADOS...". G-plus

"Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados... El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", contó la "trapera", muy dulce, en diálogo con TN.

Y cerró, a corazón abierto: "Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales".