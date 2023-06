Se supo el motivo por el cual Jorge Rial dejó de pasarle dinero a su hija Morena antes del escándalo.

En medio de la tremenda pelea entre Morena Rial y su papá, Jorge Rial, se supo el escandaloso motivo por el cual el conductor dejó de pasarle dinero a la joven.

Fue Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine) quien reveló por qué Jorge tomó la drástica decisión de ya no mantener a la joven, mamá de Francesco Benicio.

"(A Rial le pidieron) que se hiciera cargo de una deuda de 800.000 pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba. Es mucho dinero y él dijo que no los va a pagar porque son gastos que no contrajo él...". G-plus

"Rial dijo 'no, esto no va más' y no se hizo cargo de esa deuda. Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones (legales)". G-plus

"Es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas. Por gastos y consumiciones. Entonces, cuando le dijeron lo que había que pagar, Rial dijo 'no, esto no va más' y no se hizo cargo de esa deuda. Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones (legales)", sentenció, preciso. ¿Qué dirá ella?

LA HERMANA DE MORENA RIAL APUNTÓ CONTRA LA MEDIÁTICA

La hermana de Morena Rial apuntó contra ella: "No sé qué habló de mi porque jamás nos contactamos. Yo traté de contactarme con ella, pero jamás me respondió nada".

Entonces, continuó: "Mi mamá estaba embarazada y el padre biológico no la quería porque decía que no era hijo suyo. Pero ella no se quiso deshacer de la bebé".

"Me molestó cómo se refirió a mi mamá. Que la llamaba en estado de ebriedad, esas cosas. Lo niego rotundamente, porque mi mamá en estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz. No es que ella es ebria", cerró la hermana de Morena.