Se supo a dónde y con quién Ángel de Brito se fue de vacaciones a un destino paradisíaco.

Ángel de Brito se fue de vacaciones a un destino paradisíaco. Mientras tanto, la "angelita" Yanina Latorre lo está reemplazando en la conducción de LAM.

Durante la emisión del ciclo de América, Yanina dio detalles de las vacaciones de Ángel. Pícara, contó a dónde y con quién se fue a la playa.

"Ángel ya dijo anoche que se iba de vacaciones. No dijo a dónde iba, pero lo digo yo, está en Brasil. Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar (se fue), no hablé con él, no le pregunté. No está en Río, fue al norte, a una playa". G-plus

ÁNGEL DE BRITO MOSTRÓ CÓMO SE VERÍA SU FUESE UN "KEN"

"Me hicieron un Ken", expresó el periodista, divertido, al pie de una foto en la que se lo ve en formato muñeco, del estilo del compañero de Barbie; musculoso, peinado con gel y súper bronceado. ¡Alta facha!