El súper romántico saludo de cumpleaños de Oriana Sabatini a Paulo Dybala: "Te amo cada día un poco más"

Con un romanticismo que habla de lo que siente por Paulo Dybala, el domingo Oriana Sabatini le organizó una increíble fiesta de cumpleaños al delantero de Juventus. A través de Instagram, la cantante le expresó todo su cariño, en una foto en la que se abrazaban y besaban frente a una chesecake y una torta de chocolate: "Te amo hoy y cada día un poco mas, aunque a esta altura ya me parezca imposible. "Y mi deseo para vos en este día y siempre es poder verte feliz, haciendo lo que sea, siendo el que quieras, y de la maneras que quieras".

Completamente enamorada, Oriana afirmó: "Sos increíble y te merecés todo lo que te propongas. Feliz cumple mi vida, te amo con toda mi alma y mucho mas!". Además, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini mostró en Stories la intimidad del momento en que el crack cordobés sopló las velitas de una torta de dos pisos, y además mostró un fabuloso arreglo de rosas rojas y blancas que formaban la frase “te amo más”, y dos globos plateados de fondo que formaban el número 27.

Un enorme acto de amor a poco de que Oriana Sabatini haya descartado con humor el rumor de que estaba embarazada de dos meses de Paulo Dybala: "No sé de dónde lo sacaron y me da gracia porque mis papás me dicen que los llaman todo el tiempo felicitándolos porque van a ser abuelos. Ese rumor va a durar menos que un 'pepe' en una canasta porque no me va a crecer la panza, a menos que siga comiendo todo lo que estoy comiendo acá cuando vengo a la Argentina. Pero no, es mentira, no sé de dónde salió ese rumor".