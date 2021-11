Sugestivo mensaje de Wanda Nara, separada de Mauro Icardi, con amigas en Milán: "Maldita foto"

Separados, a kilómetros de distancia, uno en París y otra en Milán, Wanda Nara y Mauro Icardi viven su mediática separación en países diferentes y la empresaria encontró en sus amigas un refugio para el duro momento que vive.

En una de sus salidas, compartió un picante video que parecería tener como destinatario a su marido.

La mediática salió a disfrutar de la vida nocturna de la ciudad italiana, entre tragos y música acompañada por sus amistades. Así compartió imágenes donde aparece posando con la música Maldita foto, el hit de Tini Stoessel y Manuel Turizo.

“Otra noche sin ti/ ya no sé qué es dormir/ Maldita foto/ Que me recuerda que no existe un nosotro'”, se escucha en los videos de la empresaria.

