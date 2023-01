Sugestivo mensaje de Wanda Nara a un posteo de Mauro Icardi tras reafirmar que sigue soltera

Si bien los rumores de romance con L-Gante sigue creciendo con el correr de los días y su postura sobre su soltería sigue siendo la misma, Wanda Nara volvió a dar que hablar al comentar un posteo de Mauro Icardi con un sugestivo emoji.

El futbolista compartió en Instagram una imagen de su entrenamiento en el Galatasaray, el equipo que integra en Turquía, y despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Pero la sorpresa se dio cuando Wanda, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, también dejó su sello en el muro.

La empresaria plasmó un sugestivo emoji de un fueguito y le dio ‘me gusta’ al posteo de su –todavía- marido, a pesar de que en varias notas y vivos en las redes mantuvo su postura al reconocer que su corazón está “solo y tranquilo”.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Foto: Captura de Instagram

TREMENDA REACCIÓN DE MAURO ICARDI EN MEDIO DE UN VIVO DE WANDA NARA TRAS ASEGURAR QUE SIGUE SEPARADA

Lejos de que un video de ellos a los besos pareciera haber sido la confirmación del romance de Wanda Nara y L-Gante, tras ponerle punto final a su década de amor con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), la empresaria se encargó de hablar de su situación sentimental en un vivo de Instagram, ¡y apareció el futbolista!

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, fue una de las frases que lanzó Wanda, desmintiendo cualquier vínculo amoroso con el cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó, mientras Mauro le hacía llegar distintos mensajes de emojis de corazoncitos y hasta reproches porque la madre de sus pequeñas lo vivo llamando por videollamada.

WANDA NARA: "YO NO ESTOY EN PAREJA, ESTOY SOLA. NO CAMBIÉ A NADIE POR NADIE. YO ME SEPARÉ Y PUNTO". G-plus

”, fue otro picante comentario que el deportista no dudó en volcar, frente a todos los fans que siguieron de cerca el vivo de Wanda, y plantando nuevas dudas sobre qué relación lo une a su esposa en la actualidad.

Foto: Captura de vivo de Instagram