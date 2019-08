La sugestiva respuesta de Flor Torrente sobre el rumor de romance con su bailarín Ignacio Saraceni

Una nueva pareja parece haberse formado en el Bailando, y van… En medio de crecientes rumores de romance, Flor Torrente y su bailarín, Ignacio Saraceni, vivieron una divertida escena en la pista de ShowMatch. Anoche, el coach de la pareja, Isaias Alegre, los mandó al frente en vivo.

"Lo veo medio como que viene arrancando de a poco", observó el coreógrafo ante la mirada atenta de Marcelo Tinelli. Y, este miércoles, la actriz se sentó en el estudio de Los Ángeles de la Mañana. “¿Estás saliendo con tu bailarín, querida?”, fue el puntapié inicial de Yanina Latorre para el divertido ida y vuelta.

Torrente: -No.

Latorre: -¿Por qué les cuesta tanto asumirlo?

Torrente: -No... ¡pero es que no!

Latorre: -Anoche los mandó al frente el coach.

"Por el momento… Y bueno, porque ya no hay forma de que conteste de ninguna manera. Digo que no y me dicen ‘¡dale!’". G-plus

Torrente: -No..

Maite Peñoñori: -¿Y las caricias esas?

Torrente: -Pero porque nos amamos…

Latorre: -¿Él es tímido? ¿Es por la exnovia?

Torrente: -No, nada que ver. Bueno, voy a contestar… Por el momento…

Todas en el estudio: -Ahhh.

Torrente: -Y bueno, porque ya no hay forma de que conteste de ninguna manera. Digo que no y me dicen ‘¡dale!’.