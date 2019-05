A dos años y medio de anunciar a la prensa su separación, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesa uno de los peores momentos, en el plano personal y mediáctico. A tal punto, que la modelo le mandó una medida cautelar al futbolista y a su pareja, Mica Viciconte, para que dejen de compartir la intimidad de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, en las redes sociales y medios de comunicación, además de impedirles que se refieran a ella.

"Que tengan el último sexo y punto... Porque algo no cortaron, él no perdonó la supuesta infidelidad de Nicole ,que dicen que tuvo, y ella no sé qué no perdonó". G-plus

Analizando el accionar legal al que recurrió Nicole para frenar la exposición de su vida y la de las menores, Marcela Tauro emitió una picante teoría sobre la expareja, asociada a la mala relación que tienen hoy: "Ya lo dijo Rial, no lo quiero repetir, pero si querés lo repito para que lo entiendan: que tengan el último sexo y punto. Soy clara en esto", dijo la panelista de Intrusos.

Y agregó, evocando tácitamente viejos rumores de un tercero en discordia (Neumann fue vinculada a Pablo Cosentino, el entonces marido de Daniela Urzi): "Algo no cortaron. Él no perdonó la supuesta infidelidad de Nicole que dicen que tuvo, y ella no sé qué no perdonó".