Stefi Roitman habló de su ayuda a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras el derrumbe del edificio en Miami: "Lo mínimo que podía hacer era acercarme a ofrecerles lo que sea"

El edificio en el que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estaban hospedados en Miami se derrumbó; se salvaron de milagro y se mostraron muy agradecidos por la preocupación tanto de sus seres queridos como de sus seres queridos.

Por su parte, Gimena le agradeció públicamente a Stefi Roitman, que vive en la casa familiar de Ricky Montaner en Miami, por haberse acercado con un montón de ropa limpia para que pudieran cambiarse y sacarse el polvo del derrumbe.

Más sobre este tema El noble gesto de Stefi Roitman con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras quedarse sin nada luego del derrumbe de su edificio en Miami

En este contexto, la modelo dio detalles sobre la ayuda que la brindó a la pareja en un momento tan terrible. "Ella no iba a contar nada públicamente, pero le salió del corazón. Yo me acerqué a llevarles un carry on con mudas de ropa porque estaban sin nada. Lo mínimo que podía hacer era acercarme a ofrecerles lo que sea", contó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

Y cerró haciendo una contundente aclaración. "No me quiero poner en heroína, hice lo que haría cualquier persona... Acercarse a dar una mano... Yo no soy amiga de ellos, pero estar lejos de tu casa y encontrar alguien que habla como vos, que te da una ayuda y te da una abrazo es importante", concluyó, con ternura.

¡Hermoso gesto!